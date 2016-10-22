В Свердловской области выросло поголовье свиней, птиц, овец и коз

На Среднем Урале за девять месяцев 2016 года выросло поголовье птиц, овец, коз и свиней. Об этом сообщает Свердловскстат.

Так, специалисты выяснили, что, по данным на конец сентября, сельхозпроизводители содержат в своих хозяйствах 14,4 млн. птиц, 69, 4 тыс. овец и коз, а также 341, 2 тыс. свиней. По сравнению с показателями 2015 года число животных и птиц выросло. Поголовье птиц увеличилось на 8,3%, овец и коз — на 2,8%, свиней — на 1%.

При этом на Среднем Урале уменьшилось поголовье крупного рогатого скота — с 277,6 тыс. особей до 254,2 тыс. голов.

Добавим, рост числа птиц сказался повышении производства яиц. За девять месяцев нынешнего года сельхозпроизводители получили 1082,4 млн. яиц от своих питомцев. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 1066,6 млн. штук.