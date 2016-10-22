"Синара" сыграла вничью с "Газпром-Югрой"

Мини-футбольный клуб "Синара" разошёлся миром с "Газпром-Югрой" в рамках пятого тура Суперлиги. Встреча проходила в Югорске и закончилась со счётом 1:1.

Команды обменялись голами в дебюте встречи: Фархутдинов вывел "Синару" вперёд на 3-ей минуте, а Афанасьев на 5-ой минуте счёт сравнял.

Вторая встреча состоится завтра в Югорске. Матч начнется в 13:00 по екатеринбургскому времени.