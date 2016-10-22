УрГЮУ проведёт экспертизу нового кодекса об административных правонарушениях

22 октября 2016, 16:45 / Общество

Специалисты Уральского государственного юридического университета проведут экспертизу новой редакции кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), сообщает пресс-служба свердловского регионального отделения партии "Единая Россия".

Как отметил руководитель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, есть три вуза высочайшего уровня: Уральский государственный юридический университет, Саратовская государственная юридическая академия и Московский государственный юридический университет имени Кутафина.

—Я проговорил с руководством каждого из этих вузов, узнал, как они участвовали разработке того документа, который есть, и выяснилось, что есть необходимость их более плотного участия. Поэтому им и отправили на экспертизу проект КоАП. Когда получим все эти документы обратно, посмотрим, посоветуемся с коллегами, как действовать дальше, — сказал депутат.

Добавим, в середине декабря прошлого года на рассмотрение Госдумы был внесён проект новой редакции КоАП РФ. Однако прежний состав нижней палаты российского парламента так и не рассмотрел законопроект.

Действующий кодекс об административных правонарушениях был принят Госдумой 20 декабря 2001 года взамен КоАП РСФСР, существовавшего с 1984 года.

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