В Свердловской области подрядчики отремонтировали более 1100 домов

22 октября 2016, 17:53 / Общество

На Среднем Урале к 20 октября полностью отремонтировано более 1100 домов из 2442 запланированных на 2016 год. Об этом сообщает пресс-служба регионального фонда содействия капитальному ремонту в многоквартирных домах Свердловской области.

По оценкам фонда, региональная программа капремонта выполнена на 80%. из более 1100 отремонтированных зданий 698 многоквартирников прошли все этапы экспертизы и переданы в эксплуатацию жителям, ещё порядка 500 зданий сейчас находятся в стадии приёмки. Готовность остальных объектов составляет от 80 до 94% — в них ремонт закончится до конца 2016 года.

Полностью дома отремонтированы в Дегтярском и Ачитском городских округах, Среднеуральске, Верхних Сергах, Дружининском сельском поселении, Красноуфимске и ГО Пелым. Более чем на 95% готовы многоквартирники в Сосьве, посёлках Уральский, городских округах Артинский, Невьянский, Режевской, Бисертский, Берёзовский, Рефтинский и Качканарский, а также в Нижнесергинском сельском поселении.

На уровне от 70 до 90% подрядчики выполнили капремонт  домов Екатеринбурга, Новоуральска, Заречного, Первоуральска, Ирбита, Верхней Пышмы, Кировграда и других муниципалитетов.

Для сравнения, как писала "ОГ", к началу октября 2015 года в Свердловской области подрядные организации провели капитальный ремонт только 30 домов из 961 запланированного

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