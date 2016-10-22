Уроженец Нижнего Тагила Ярин возглавил управление президента России по внутренней политике

Президент России Владимир Путин назначил уроженца Нижнего Тагила Андрея Ярина начальником управления главы государства по внутренней политике. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Назначить Ярина Андрея Вениаминовича начальником Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике", — говорится в Указе главы государства.

Ещё одним Указом Путин освободил от этой должности Татьяну Воронову.

Справка "ОГ"

Андрей Ярин родился 13 февраля 1970 года в Нижнем Тагиле. Он окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский университет МВД России. Ярин трудился в Московском коммерческом банке "Дисконт", с 1995 по 2001 год возглавлял правление "Внешторгбанка".

Также он занимал должности председателя правительства Рязанской области, заместителя начальника департамента по внутренней политике аппарата полпреда президента РФ в Южном федеральном округе, председателя правительства Кабардино-Балкарской Республики, руководителя аппарата заместителя руководителя администрации президента РФ Беглова А.Д.

С 2012 года и до нового назначения Андрей Ярин работал заместителем полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе.