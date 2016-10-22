"Локомотив-Изумруд" потерпел первое поражение в регулярном чемпионате волейбольной высшей лиги "А"

Лидер регулярного чемпионата мужской волейбольной высшей лиги "А" проиграл в первом матче третьего тура в гостях челябинскому "Торпедо" - 0:3 (23:25, 19:25, 21:25).

Для екатеринбуржцев это первое поражение в нынешнем чемпионате, причем до сих пор торпедовцы вытграли лишь один матч из четырех и занимали скромное 10-е место.

Завтра состоится повторная встреча между этими командами.