Последний представитель "УГМК" покидает чемпионат Европы по настольному теннису

Выступающий за клуб настольного тенниса из Верхней Пышмы "УГМК" Александр Шибаев в мужском одиночном разряде не смог пробиться в четвертьфинал личного чемпионата Европы, проходящего в Будапеште.

В третьем раунде Шибаев проиграл французу Симону Гози со счетом 2:4 (11:7, 6:11, 6:11, 11:9, 8:11, 10:12).

Два других теннисиста "УГМК" Григорий Власов и Андрей Гачина выбыли из соревновпний в одиночном разряде уже в первом раунде.