"Автомобилист" с минимальным счётом обыграл "Витязь"
22 октября 2016, 19:22 / Спорт
Хокейный клуб "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ выиграл подмосковный "Витязь" - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) Счёт голам отрыл Артём Гареев.
На третьей минуте (02.29) он вывел "Автомобилист" вперёд - 1:0. Также шайбы забросили: Алексей Макеев - 1:1 (44.00), Николай Тимашов - 2:1(50.52)
Следующий матч подопечные Андрея Разина проведут 25 октября против "Нефтефимика".
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