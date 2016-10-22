"Автомобилист" с минимальным счётом обыграл "Витязь"

Хокейный клуб "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ выиграл подмосковный "Витязь" - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) Счёт голам отрыл Артём Гареев.

На третьей минуте (02.29) он вывел "Автомобилист" вперёд - 1:0. Также шайбы забросили: Алексей Макеев - 1:1 (44.00), Николай Тимашов - 2:1(50.52)

Следующий матч подопечные Андрея Разина проведут 25 октября против "Нефтефимика".