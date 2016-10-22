"Урал" в Екатеринбурге уступил "Спартаку"

Футбольный клуб "Урал" в рамках 11-го тура чемпионата России уступил московскому "Спартаку". Встреча проходила в Екатеринбурге и закончилась со счётом 0:1.

В первом тайме судья едва не прервал игру. Московские болельщики начали бросать на поле снежки, а так же зажигать пиротехнику.

Единственный гол был забит в начале второго тайма: отличился Лоренсо Мельгарехо.

Следующий матч "Урал" проведёт на выезде. 26 октября в 1/8 финала Кубка России "шмели" в Перми сыграют с местным "Амкаром".