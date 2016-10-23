Максим Ковтун - последний после короткой программы первого этапа Гран-при

Екатеринбургский фигурист Максим Ковтун на первом серьёзном старте в нынешнем сезоне - первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию "Скейт Америка" - после короткой программы занимает последнее место (67,43 балла).

Он проиграл даже дебютантам мирового Гран-при, только что перешедшим во взрослое фигурное катание.

Максим отлично выполнил сложный каскад из салонова в четыре оборота и тройного тулупа. А вместо двух других прыжков исполнил "бабочки" - то есть, подпрыгнул, сделал один оборот и приземлился. Этот элемент не оценивается вообще.

ПРОТОКОЛ 1. Сема Уно, Япония (89.15) 2. Адам Риппон, США (87.32) 3. Джеймсон Браун, США (85.75) ...5. Сергей Воронов, Россия (78.68) ...10. Максим Ковтун, Россия (67.43)

Произвольную программу фигурист покажет в воскресенье, 23 октября, в 23:30 по уральскому времени.