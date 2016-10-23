На Среднем Урале при столкновении грузовика и ВАЗа пострадали пять человек

На трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда сегодня утром, 23 октября, при столкновении самосвала и легковушки получили ранения пять человек, сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Авария произошла в 05:25 утра. Водитель ВАЗ-21093, двигаясь в направлении села Покровское со стороны Нижнего Тагила, потерял управление и врезался в впереди идущий самосвал Howo. В результате ДТП пострадал 24-летний водитель и ещё четыре пассажира легкового автомобиля.

Автоинспекторы проводят проверку по факту аварии.