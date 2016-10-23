Три человека погибли при взрыве газа в многоэтажке Рязани

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей при взрыве газа, сообщает СУ СКР по Рязанской области.

Взрыв газа в Рязани произошёл сегодня утром в одной из квартир многоэтажки по 1-му Осеннему переулку. В результате ЧП погибли три человека и ещё 10 получили ранения. Пострадавших доставили в больницу. Все остальные жильцы дома эвакуированы.

Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как уточняет ТАСС, при взрыве газа пострадали 14 квартир, а в доме частично обрушились восьмой, девятый и десятый этажи.