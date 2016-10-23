Жители Екатеринбурга победили в гонках по грязи

Гонщики-экстремалы из Екатеринбурга одержали победу в финале IV этапа серии OFF ROAD "Уральская Грязь 2016". об этом сообщает Уральская Автоспортивная Ассоциация "DRIVE RACING".

Соревнования по джип-спринту прошли в минувшую субботу, 22 октября, в городе Берёзовском. Из-за выпавшего снега гонки по уральскому бездорожью оказались не такими грязными, как в начале октября. Участники на скорости преодолевали заснеженные сложные природные трассы, крутые подъёмы и спуски, балансировали на одном колесе, рискуя опрокинуться.

По итогам первенства были определены победители в классах техники:

Класс Стандарт

1 место. Пилот Павел Ачимов, штурман Николай Алчебаев. Екатеринбург. Jeep Cherokee

2 место. Пилот Евгений Копырин, штурман Влад Забелин. Село Клевакинское. ВАЗ-2121

3 место. Пилот Иван Смышляев, штурман Никита Цветков. Екатеринбург. Suzuki Escudo

Класс Туризм

1 место. Пилот Альберт Фахритдинов, штурман Алмаз Фахритдинов. Екатеринбург. Jeep Cherokee

2 место. Пилот Пётр Белоногов. Екатеринбург. НИВА

3 место. Пилот Сергей Антропов, штурман Михаил Пшикун. Нижний Тагил. ВАЗ-2121

Класс Экстрим

1 место. Пилот Антон Чукреев, штурман Андрей Каримов. Заречный. УАЗ-3151

2 место. Пилот Михаил Коновалов, штурман Алексей Мезенцев. Екатеринбург. УАЗ-Хантер

3 место. Пилот Алексей Ивонинский, штурман Юлия Федотова. Екатеринбург. УАЗ-31514

Класс ATV (квадроцикл)

1 место. Пилот Андрей Компаньён. Екатеринбург. BRP Renegade 1000

2 место. Пилот Альберт Фахритдинов. Екатеринбург. Полярис 850

3 место. Пилот Юрий Бажуков. Екатеринбург. BRP S450

Класс ATV Юниор

1 место. Пилот Алмаз Фахритдинов. Екатеринбург. Полярис 850

2 место. Пилот Лёня Компаньён. Екатеринбург. BRP Renegade 1000

3 место. Пилот Богдан Балабанов. Село Покровское CF MOTO Z8.

Фото: DRIVE RACING Екатеринбург