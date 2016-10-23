Жители Екатеринбурга победили в гонках по грязи
23 октября 2016, 10:43 / Спорт
Гонщики-экстремалы из Екатеринбурга одержали победу в финале IV этапа серии OFF ROAD "Уральская Грязь 2016". об этом сообщает Уральская Автоспортивная Ассоциация "DRIVE RACING".
Соревнования по джип-спринту прошли в минувшую субботу, 22 октября, в городе Берёзовском. Из-за выпавшего снега гонки по уральскому бездорожью оказались не такими грязными, как в начале октября. Участники на скорости преодолевали заснеженные сложные природные трассы, крутые подъёмы и спуски, балансировали на одном колесе, рискуя опрокинуться.
По итогам первенства были определены победители в классах техники:
Класс Стандарт
- 1 место. Пилот Павел Ачимов, штурман Николай Алчебаев. Екатеринбург. Jeep Cherokee
- 2 место. Пилот Евгений Копырин, штурман Влад Забелин. Село Клевакинское. ВАЗ-2121
- 3 место. Пилот Иван Смышляев, штурман Никита Цветков. Екатеринбург. Suzuki Escudo
Класс Туризм
- 1 место. Пилот Альберт Фахритдинов, штурман Алмаз Фахритдинов. Екатеринбург. Jeep Cherokee
- 2 место. Пилот Пётр Белоногов. Екатеринбург. НИВА
- 3 место. Пилот Сергей Антропов, штурман Михаил Пшикун. Нижний Тагил. ВАЗ-2121
Класс Экстрим
- 1 место. Пилот Антон Чукреев, штурман Андрей Каримов. Заречный. УАЗ-3151
- 2 место. Пилот Михаил Коновалов, штурман Алексей Мезенцев. Екатеринбург. УАЗ-Хантер
- 3 место. Пилот Алексей Ивонинский, штурман Юлия Федотова. Екатеринбург. УАЗ-31514
Класс ATV (квадроцикл)
- 1 место. Пилот Андрей Компаньён. Екатеринбург. BRP Renegade 1000
- 2 место. Пилот Альберт Фахритдинов. Екатеринбург. Полярис 850
- 3 место. Пилот Юрий Бажуков. Екатеринбург. BRP S450
Класс ATV Юниор
- 1 место. Пилот Алмаз Фахритдинов. Екатеринбург. Полярис 850
- 2 место. Пилот Лёня Компаньён. Екатеринбург. BRP Renegade 1000
- 3 место. Пилот Богдан Балабанов. Село Покровское CF MOTO Z8.
Фото: DRIVE RACING Екатеринбург