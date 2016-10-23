Тагильчане подарили инвалиду-колясочнику игривого щенка

В Нижнем Тагиле в рамках акции "Территория добра" семья инвалида-колясочника Александра Коченкова получила в подарок щенка Джек Рассел терьера, сообщает агентство "Все новости".

Игривый малыш родился у питомцев Николая Вдовина. Хозяева хотели подарить щенка и долго не могли решить, кому отдать собаку.

—Мы обратились в управление социальных программ мэрии. Они помогли найти новую семью для щенка. И не задумываясь согласились отдать собаку им, —рассказал Николай Вдовин.

По его словам, цена щенка такой породы доходит до 30 тыс. рублей, и поэтому собаку может позвонить себе далеко не каждый.

Выбор администрации Нижнего Тагила пал на Александра Коченкова. Три года назад на молодого спортсмена упали незакреплённые футбольные ворота, и он получил перелом позвоночника в области шеи.

Супруги Коченковы с радостью приняли живой подарок и отдали его дочке. Щенок составил компанию местному коту.