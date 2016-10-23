Пассажиры рухнувшего на Ямале вертолёта Ми-8 пытались отправить sms

23 октября 2016, 13:47 / Общество

Перед крушением крушением вертолёта Ми-8 пассажиры пытались отправить родственникам sms-сообщения, передаёт ТАСС.

Мать чудом выжившего пассажира воздушного судна Валерия Светличного Татьяна рассказала со слов сына подробности случившегося. По её словам, находившиеся на борту люди поняли, что машина падает. Во время полёта был сильный ветер, снег, всех трясло и ничего не было видно. Пассажиры начали писать sms, и Валерий Светличный успел отправить сообщение сестре "Летим, страшно".

А потом он очнулся, а все вокруг лежат уже мёртвые. Он нашел чей-то телефон, так как свой у него выпал, и начал звонить в МЧС. Потом нашел еще двоих живых. Когда спасатели начали подлетать, ничего не было видно, он услышал звук винтов и начал направлять их к месту трагедии,рассказала Светлана Светличная.

Сам молодой человек получил лёгкие травмы и сейчас находится в больнице посёлка Уренгой.

Добавим, как сообщает "Российская газета", в при падении вертолёта выжили курганцы Дмитрий Верзилов и Алексей Веремьев, а также Валерий Светличный из Заводоуковска Тюменской области. В авиакатастрофе погибли жители Красноярска, Курганской, Тюменской, Самарской, Омской, Новосибирской и Белгородской областей, ЯНАО, Волгограда, Астрахани, Башкирии, Пермского края и республики Марий Эл. Полный список людей, находившихся на борту судна, представлен на сайте МЧС.

Как писала "ОГ", вечером на Ямале 21 октября потерпел крушение Ми-8. В результате аварии погибли 19 человек. По данным Росавиации, трагедия могла произойти из-за неблагоприятных погодных условий.

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