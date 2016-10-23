Мэрия Екатеринбурга заказала проекты новых зданий для двух школ

Мэрия Екатеринбурга объявила два аукциона на создание моделей строительства новых корпусов для школ №181 на улице Краснолесья и №6 и на Бебеля. Документация опубликована на сайте госзакупок.

Максимальная цена каждого контракта составляет 850 тыс. рублей. Подрядчик обязан разработать предпроектную модель новых зданий для учебных заведений. Новые корпуса школ должны быть не выше четырёх этажей, вмещать порядка 500 учеников, иметь учебные классы, игровые помещения для групп продлённого дня, кабинеты администрации, учительскую, гардероб, мастерские. Победителю аукциона рекомендуется предусмотреть варианты возможной связи существующих школ с новым корпусом в виде пристроя или отдельного корпуса.

При создании модели корпуса школы на Бебеля подрядчику рекомендуется предусмотреть зоны высадки и посадки учеников, рассчитать школьные и гостевые парковки. Срок окончания работ — не позднее пяти месяцев с момента заключения контракта. Выполнение работ финансируется из бюджета Екатеринбурга.

Добавим, школа №181 на улице Краснолесья была построена в 1995 году. Сейчас в ней обучаются в две смены 1024 человека. Школа №6 на улице Бебеля действует с 1987 года. В ней насчитывается 555 детей, проходящих обучение в одну смену.

Как писала "ОГ", правительство Свердловской области в начале 2016 года программу по ликвидации второй смены в школах. С 2016 по 2025 год для детей на Среднем Урале должны появиться 25 тысяч дополнительных учебных мест. В регионе планируется строительство 157 новых школьных зданий, реконструкция и строительство 31 пристроя и капитальный ремонт 181 здания.