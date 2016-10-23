Мэрия Екатеринбурга заказала проекты новых зданий для двух школ

23 октября 2016, 14:55 / Земства

Мэрия Екатеринбурга объявила два аукциона на создание моделей строительства новых корпусов для школ №181 на улице Краснолесья и №6 и на Бебеля. Документация опубликована на сайте госзакупок.

Максимальная цена каждого контракта составляет 850 тыс. рублей. Подрядчик обязан разработать предпроектную модель новых зданий для учебных заведений. Новые корпуса школ должны быть не выше четырёх этажей, вмещать порядка 500 учеников, иметь учебные классы, игровые помещения для групп продлённого дня, кабинеты администрации, учительскую, гардероб, мастерские. Победителю аукциона рекомендуется предусмотреть варианты возможной связи существующих школ с новым корпусом в виде пристроя или отдельного корпуса.

При создании модели корпуса школы на Бебеля подрядчику рекомендуется предусмотреть зоны высадки и посадки учеников, рассчитать школьные и гостевые парковки. Срок окончания работ — не позднее пяти месяцев с момента заключения контракта. Выполнение работ финансируется из бюджета Екатеринбурга.

Добавим, школа №181 на улице Краснолесья была построена в 1995 году. Сейчас в ней обучаются в две смены 1024 человека. Школа №6 на улице Бебеля действует с 1987 года. В ней насчитывается 555 детей, проходящих обучение в одну смену.

Как писала "ОГ", правительство Свердловской области в начале 2016 года программу по ликвидации второй смены в школах. С 2016 по 2025 год для детей на Среднем Урале должны появиться 25 тысяч дополнительных учебных мест. В регионе планируется строительство 157 новых школьных зданий, реконструкция и строительство 31 пристроя и капитальный ремонт 181 здания. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Земства

17 октября 2016

В Волчанске сэкономят на почётных гражданах
В думу Волчанского ГО поступило предложение от местной администрации прекратить предоставление льгот почётным гражданам города, а тем, кто проживает за границами округа, отменить и ежемесячную выплату в размере 2 000 рублей. В списке «лишенцев» оказались генеральный директор НПК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко и экс-директор корпорации Николай Малых.

14 октября 2016

Дмитрий Пумпянский стал 53-м почётным гражданином Свердловской области
Председатель совета директоров Группы Синара и президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский стал 53-м почётным гражданином Свердловской области. Указ о присвоении звания подписал губернатор Евгений Куйвашев.

14 октября 2016

Гибель под охраной
Здания-памятники стали обузой для местных бюджетов. Ремонтировать дорого — исключить сложно.

13 октября 2016

Тепло ли тебе, мэр?
Каждый год в области находятся муниципалитеты, где прорехи в коммунальных системах начинают латать только после пуска тепла. В прошлом году отопительный сезон был сорван в Белоярке. В этом году самой проблемной территорией оказался Полевской городской округ, где к холодам не готов целый микрорайон. Сейчас ситуация — на контроле исполняющего обязанности министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова: ликвидировать отставание приходится в срочном порядке.

11 октября 2016

Первоуральск станет вторым в области ТОРом
Первоуральск готовится стать территорией опережающего социально-экономического развития вслед за Краснотурьинском, который получил такой статус в сентябре

10 октября 2016

19-ю проблемную программную новостройку обнаружили в Красноуфимске
Дом по Вильямса, 6 в Красноуфимске, построенный для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, был одним из 14 программных домов, которые строились с отставанием от графика. Его должны были сдать до конца прошлого года. В итоге в апреле объект взяла под контроль областная прокуратура, сдали новостройку только в июне, а в сентябре жильцы дома обнаружили в своих квартирах грибок. По подсчётам «ОГ», это уже 19-й программный дом с плесенью.

10 октября 2016

Возле памятника Ленину поставят Айболита и Муху-цокотуху
Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на строительство главного ледового городка, темой которого на этот раз станут сказки Чуковского. Из бюджета на эти цели выделили 19,9 миллиона рублей — это на 600 тысяч больше, чем в прошлом году.

7 октября 2016

Лучше всех прививаются от гриппа жители Ревды
На начало октября в Свердловской области было зарегистрировано 26 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Региональное отделение Роспотребнадзора зафиксировало превышение эпидпорога на 10 процентов, при этом участие жителей в прививочной кампании нельзя назвать массовым.

6 октября 2016

Растём в том числе и вниз
Задача Екатеринбурга на ближайшее десятилетие – увести под землю машины и пешеходов

5 октября 2016

Город небоскрёбов
В столице Урала — 169 высотных зданий. И ещё 75 строятся

Последние новости
Что было раньше