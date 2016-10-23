На Среднем Урале днём потеплеет до плюс 5 градусов

В Свердловской области в ближайшие три дня потеплеет до +5 градусов по Цельсию и пройдёт снег, сообщает Уральский гидрометцентр.

Так, в понедельник, 24 октября, ночью похолодает до -10 градусов по Цельсию, днём столбик термометра поднимется до 0...+5 градусов по Цельсию, пройдёт снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Во вторник, 25 октября, ночью ожидается - 5 градусов по Цельсию, а днём потеплеет до + 5 градусов по Цельсию, пройдёт небольшой снег. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

В среду, 26 октября, ночью возможно похолодание до - 5 градусов по Цельсию, днём ожидается 0...+5 градусов по Цельсию. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.