Глава МЧС России поручил проверить работу газовых служб во всех регионах

Глава МЧС России Владимир Пучков сегодня, 23 октября, поручил властям регионов проверить работу газовых служб и провести профилактическую работу с населением. Об этом сообщает МЧС России.

Под руководством сегодня прошло заседание правительственной комиссии, на которой участники рассмотрели обстановку, связанную с чрезвычайными ситуациями. Министру доложили обстановку с места взрыва газа в жилом доме в Рязанской области и о ситуации в Тюменской области, где произошёл подобный случай.

Владимир Пучков потребовал проводить аварийно-восстановительные работы в Рязанской области, строго соблюдая все меры безопасности, чтобы не допустить обрушения конструкций. По ситуации со взрывом газа в Тюменской области министр распорядился эвакуировать пострадавшего ребёнка в специализированный ожоговый центр и расселить дом.

Кроме того, Пучков поручил властям субъектов проверить работу газовых служб, чтобы не допустить повторения трагедий.

—Всем региональным властям необходимо провести профилактическую работу с населением по безопасному использованию объектов газового хозяйства, газовых плит, нагревательных котлов в осенне-зимний переходный период, а также ещё раз проверить все структуры, которые занимаются обслуживанием объектов газового хозяйства, — сказал Владимир Пучков.

Напомним, сегодня утром в двух российских городах произошли хлопки газа. Взрыв в Рязани унёс жизни трёх человек и ещё 10 получили ранения. В Ялуторовске Тюменской области при хлопке бытового газа пострадали четыре человека, в том числе один ребёнок.