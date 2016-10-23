Глава МЧС России поручил проверить работу газовых служб во всех регионах

23 октября 2016, 16:34 / Общество

Глава МЧС России Владимир Пучков сегодня, 23 октября, поручил властям регионов проверить работу газовых служб и провести профилактическую работу с населением. Об этом сообщает МЧС России.

Под руководством сегодня прошло заседание правительственной комиссии, на которой участники рассмотрели обстановку, связанную с чрезвычайными ситуациями. Министру доложили обстановку с места взрыва газа в жилом доме в Рязанской области и о ситуации в Тюменской области, где произошёл подобный случай.

Владимир Пучков потребовал проводить аварийно-восстановительные работы в Рязанской области, строго соблюдая все меры безопасности, чтобы не допустить обрушения конструкций. По ситуации со взрывом газа в Тюменской области министр распорядился эвакуировать пострадавшего ребёнка в специализированный ожоговый центр и расселить дом.

Кроме того, Пучков поручил властям субъектов проверить работу газовых служб, чтобы не допустить повторения трагедий.

—Всем региональным властям необходимо провести профилактическую работу с населением по безопасному использованию объектов газового хозяйства, газовых плит, нагревательных котлов в осенне-зимний переходный период, а также ещё раз проверить все структуры, которые занимаются обслуживанием объектов газового хозяйства, — сказал Владимир Пучков.

Напомним, сегодня утром в двух российских городах произошли хлопки газа. Взрыв в Рязани унёс жизни трёх человек и ещё 10 получили ранения. В Ялуторовске Тюменской области при хлопке бытового газа пострадали четыре человека, в том числе один ребёнок.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

22 октября 2016

На Уралмаш приехал Бруно Ясенский
В 1935 году в Свердловск из Москвы по приглашению рабочих Уралмашзавода приехал знаменитый польско-советский писатель Бруно Ясенский. Он прожил в Свердловске несколько дней.

21 октября 2016

Cемейный бюджет
Обзор мобильных приложений

21 октября 2016

Сколько стоит воспитывать девять детей?
О том, как складывается бюджет большой семьи, кушвинцы Сергей и Ольга Соколовы знают не понаслышке — они воспитывают девять детей

21 октября 2016

«Эх, тёща моя…»
Завтра, 23 октября — Международный день тёщи

21 октября 2016

В Госдуме готовят закон о том, как нельзя называть детей
Думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей 20 октября одобрил проект закона, устанавливающего требования к именам для детей

21 октября 2016

Биомикрогелем можно мыть хоть посуду, хоть кошек
Екатеринбургские учёные, резиденты Уральского технопарка высоких технологий, создали и запатентовали инновационные чистящие средства — биомикрогели — из древесины и яблочного жмыха

21 октября 2016

Детский дневник заслуг и проказ
Обычная история: мама с папой весь день на работе, дети-школьники возвращаются после уроков домой и до вечера предоставлены сами себе

21 октября 2016

Лучше дома посижу
Что делать, если ребёнок не хочет в кружок?

20 октября 2016

Полная несовместимость
Слухи об очередной волевой реорганизации уральской науки оказались только слухами?

20 октября 2016

Кто отмыл Грязьбург?
По наблюдениям многих жителей столицы Урала, Екатеринбург этой осенью чуть ли ни впервые за многие годы не претендует на звание «Грязьбурга». Тротуары не утопают в слякоти, у машин видны номера, а осеннюю обувь можно не отмывать со щёткой каждый вечер. «ОГ» разобралась, в чём причины этих изменений.

Последние новости
Что было раньше