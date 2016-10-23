"Синара" на выезде уступила "Газпром-Югре"

Мини-футбольный клуб "Синара" не смог набрать очки во втором матче пятого тура Суперлиги против "Газпром-Югры". Встреча закончилась со счётом 2:3.

"Синара" два раза по ходу встречи вела в счёте, но добиться положительного результата не смогла. В составе екатеринбуржцев отличились Чистополов и Сорокин.

Следующий матч "Синара" проведёт дома. 28 октября в ответном матче 1/8 финала Кубка России екатеринбуржцы встретятся с "Прогрессом".