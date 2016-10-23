В Екатеринбурге вводится новая остановка общественного транспорта

В Екатеринбурге в понедельник, 24 октября, появится дополнительная остановка общественного транспорта "Усадьба". Об этом сообщает пресс-служба администрации уральской столицы.

Останавливаться "Усадьбе" будут автобусы маршрутов №29 "Посёлок Исток — микрорайон Компрессорный — станция Кольцов" и № 45 "Восточная — посёлок Исток". Остановка расположена между посадочными пунктами "Поворот на посёлок Исток" и "Реактивная".

Как отметили в мэрии, желающие выйти возле "Усадьбы" обязаны заранее предупредить водителя о своём намерении, поскольку автобусы будут останавливаться на этом пункте по требованию пассажиров.

Карта: 2Gis