Максим Ковтун занял седьмое место на первом этапе Гран-при

Екатеринбург собрал лучших бодибилдеров страны Вчера в Екатеринбурге стартовал 28-й открытый чемпионат России и первенство России среди молодёжи по бодибилдингу и фитнесу. В столице Урала он проходит уже во второй раз – два года назад ДИВС «Уралочка» принимал у себя лучших бодибилдеров страны.
21 октября 2016
Исландия доказала, что нефутбольного климата не бывает Середина октября – время подводить итоги для тех лиг отечественного футбола, которые проводят свои чемпионаты по более привычной для нашего сурового климата системе «весна-осень» – чемпионата Свердловской области и турнира третьего дивизиона в зоне Урала и Западной Сибири.
Лучшему бомбардиру «Автомобилиста» – 70 лет Сегодня отмечает свой 70-летний юбилей Михаил Малько – одиннадцать сезонов отыграл он в составе «старого» «Автомобилиста», стал лучшим бомбардиром команды (242 шайбы), а тройку нападения Виталий Краев – Аркадий Рудаков – Михаил Малько эксперты до сих пор считают лучшей в истории свердловского хоккея.