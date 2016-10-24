Максим Ковтун занял седьмое место на первом этапе Гран-при

Екатеринбургский фигурист Максим Ковтун занял седьмое место на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию "Скейт Америка". Об этом сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.

Победу в соревнованиях одержал японский фигурист Шома Уно, второе и третье место заняли американцы Джейсон Браун и Адам Риппон. Лучший из россиян Сергей Воронов стал пятым с результатом 245.28 балла.

Напомним, днём ранее Максим Ковтун провалил короткую программу, заняв последнее 10 - е место.