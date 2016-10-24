Обзор криминальной хроники понедельника, 24 октября

24 октября 2016, 18:24 / Общество

В селе Петрокаменное под Нижним Тагилом совершено двойное убийство. 

Как сообщили в региональном управлении СКР, в минувшее воскресенье, 23 октября, в селе Петрокаменное в частном доме были обнаружены тела 57-летнего мужчины и 37-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями. По имеющейся информации, убитым мужчиной является бывший директор рынка "Спутник" Андрей Кононов. Убийство произошло на бытовой почве. Уголовное дело расследуется по статье 105 УК РФ ("Убийство"). Как подчеркнули представители СКР, убитый официально бизнесом не занимался уже несколько лет.

В Горном Щите поймали церковного вора.

Сотрудники полиции задержали жителя посёлка Горный Щит, который подозревается в краже из местного православного храма. По версии правоохранителей, 28-летний местный житель совершил кражу в ночь на 16 октября: накануне он пришёл в храм на вечернюю службу, после которой спрятался внутри помещения. Ночью он вскрыл ящик для пожертвований, после чего скрылся с похищенными средствами, выставив окно. Деньги - около 30 тыс. рублей - мужчина потратил на собственные нужды, в основном на алкоголь, сообщили в УМВД по Екатеринбургу. Уголовное дело расследуется по статье 158 УК РФ ("Кража").

В Екатеринбурге двух пешеходов сбили на "зебре".

Вечером в воскресенье, 23 октября, на улице Технической в Екатеринбурге в результате наезда автомашины KIA Sportage пострадали два человека. По информации ОГИБДД по городу, люди переходили проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства по регулируемому  переходу. Водитель утверждает, что он двигался на разрешающий сигнал светофора и не видел пешеходов, которые неожиданно вышли перед его автомашиной. 59-летний мужчина и 54-летняя женщина госпитализированы.

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