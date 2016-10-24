Губернатор поздравил бойцов спецназа с профессиональным праздником
24 октября 2016, 09:18 / Общество
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил военнослужащих и ветеранов подразделений специального назначения с профессиональным праздником.
Напомним, отрядам спецназначения в армии доверяют самые сложные задачи — участие в антитеррористических операциях, ликвидацию преступных групп и освобождение заложников.
— Подразделения специального назначения занимают особое место в Вооружённых Силах России, считаются военной элитой. Бойцами спецназа становятся самые мужественные, профессиональные, отважные и доблестные воины, — подчеркнул Евгений Куйвашев.
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