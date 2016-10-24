Губернатор поздравил бойцов спецназа с профессиональным праздником

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил военнослужащих и ветеранов подразделений специального назначения с профессиональным праздником.

Напомним, отрядам спецназначения в армии доверяют самые сложные задачи — участие в антитеррористических операциях, ликвидацию преступных групп и освобождение заложников.