Скончались трое из пяти пострадавших в ДТП под Нижним Тагилом

24 октября 2016, 09:27 / Общество

Жертвами автоаварии, произошедшей в воскресенье, 23 октября, на 20-м км автодороги Нижний Тагил - Нижняя Салда стали три человека. Ещё двое пострадавших продолжают оставаться в больнице с травмами. Как рассказали в Управлении ГИБДД, в больнице от полученных травм скончался водитель и две пассажирки злополучной "девятки".

Водитель был госпитализирован в состоянии комы, у обеих скончавшихся женщин также были диагностированы открытые черепно-мозговые травмы, переломы костей черепа. Также в состоянии комы пребывает один из пассажиров-мужчин - у него перелом основания черепа, у ещё одного пострадавшего - перелом бедра и открытая ЧМТ.

Напомним, авария произошла 23 октября в 05:25 утра. Водитель ВАЗ-21093, двигаясь в направлении села Покровское со стороны Нижнего Тагила, потерял управление и врезался во впереди идущий самосвал Howo. В результате ДТП пострадал 24-летний водитель и ещё четыре пассажира легкового автомобиля.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

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