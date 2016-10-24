На Средний Урал пришло тёплое окончание осени

24 октября 2016, 10:15 / Общество

На предстоящей неделе в Свердловской области ожидается тёплая и сухая погода, а температура будет немного выше нормы.

—На этой неделе температура будет чуть выше нормы, повысится в среднем на 2 градуса. Осадков не ожидается, —рассказала "ОГ" главный синоптик Уральского управления гидрометеослужбы Галина Шепоренко.

Сегодня в регионе ожидается переменная облачность, небольшие осадки в виде снега, днём температура воздуха поднимется до 0...+5 градусов по Цельсию. Во вторник, 25 октября, переменная облачность, местами пройдёт небольшой снег, в Екатеринбурге осадков не ожидается. Ночью возможно похолодание до -6 градусов по Цельсию, днём — 0...+5 градусов по Цельсию.

В среду, 26 октября, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью ожидается -5...0 градусов по Цельсию, днём потеплеет до +5 градусов по Цельсию.

Напомним, по прогнозу синоптиков, на Среднем Урале ожидается холодная зима. В первой половине октября была зафиксирована температура выше нормы, но затем в регионе заметно похолодало. Температура воздуха опустилась до -12 градусов по Цельсию.

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