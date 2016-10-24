До конца 2016 года телебашню в Екатеринбурге передадут в областную казну

До конца 2016 года должна завершиться процедура передачи недостроенной телебашни в столице Урала в государственную казну Свердловской области для дальнейшей приватизации объекта.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, вопрос о внесении соответствующих изменений в Программу управления госсобственностью и приватизации госимущества на 2016 год будет рассмотрен на завтрашнем заседании регионального кабинета министров.

По данным МУГИСО, предварительная стоимость телебашни и прилагающегося к ней земельного участка площадью 46,8 тыс. кв. м. равна 640 млн рублей.