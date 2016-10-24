До конца 2016 года телебашню в Екатеринбурге передадут в областную казну

21 октября 2016
Вместо дорог — «Носорог»
Руководители уральской госкомпании «Корпорация развития» обвиняются в хищении миллиарда рублей
21 октября 2016
Бизнесменов растят, как цыплят
В девяти бизнес-инкубаторах Среднего Урала работает больше 170 предпринимателей.
21 октября 2016
Заводы ЖБИ пострадали от сокращения строек
За год объём строительных работ в Свердловской области упал на 9,8 процента — такие данные приводит Росстат. Эксперты отмечают, что снижение продолжается уже несколько лет и негативным образом сказывается на заводах, выпускающих железобетон и стеновые материалы.
20 октября 2016
9 мэров и бизнес-омбудсмен помогли предпринимателям
В девяти городских округах Свердловской области по просьбе глав снизят ставки арендной платы на земельные участки, находящиеся в госсобственности и на неразграниченных землях
20 октября 2016
Строители объявили трёхлетний «сезон глубокой заморозки»
Инвесторы не начинают новые промышленные стройки и переносят сроки по уже анонсированным
20 октября 2016
Свердловчанин создал самый популярный в стране сельскохозяйственный портал – fermer.ru
Посещаемость портала сегодня доходит до 75 тысяч пользователей в день.
19 октября 2016
До этого были только слова
Сделаны первые реальные шаги по воплощению в жизнь проекта «Большой Екатеринбург».
19 октября 2016
В столице Урала появится Западный автовокзал
В администрации Екатеринбурга прокомментировали заявление замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгения Липовича о переносе Северного автовокзала на запад города. Как заявил «ОГ» пресс-секретарь горадминистрации Денис Сухоруков, речь идёт о создании в уральской столице нового автовокзала — Западного, куда перенесут только часть транспортных потоков с Северного.
19 октября 2016
Екатеринбург займётся ливнёвкой
Администрация Екатеринбурга объявила открытый конкурс на разработку схемы водоотведения дождевой канализации на период 2016–2026 годов. За 6 миллионов рублей к концу апреля 2017 года подрядчик должен оценить существующее положение дел, рассчитать объёмы дождевой воды, которую необходимо отводить, предложить состав работ и оценить их стоимость.
18 октября 2016
На Среднем Урале родилось рекордное число двойняшек
Вчера на заседании правительства Свердловской области и.о. министра социальной политики Андрей Злоказов представил доклад о положении семьи и детей в регионе по итогам 2015 года. На 118 страницах документа изложены основные тенденции в демографии, достигнутые в предыдущие годы.