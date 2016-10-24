В Качканаре 138 домов остались без газа

Столкновение грузовика-манипулятора с опорами газопровода стало причиной того, что 138 частных домов в Качканаре остались без газа. Как сообщает пресс-служба компании "Уральские газовые сети", подачу газа планируется восстановить во вторник, 25 октября.

По словам представителей газовой службы, авария произошла ещё 21 октября, однако решение об отключении подачи газа было принято лишь в понедельник.

- Инцидент произошёл 21 октября 2016 года на улице Комсомольская, 27, - сообщили в пресс-службе. - Грузовик с подъёмным краном-манипулятором сбил 10 опор газопровода низкого давления диаметром 250 миллиметров.

По предварительным данным, полученным в ГИБДД, водитель грузовика во время движения разговаривал по мобильному телефону и не заметил препятствие. Если эта информация подтвердится, мужчине придётся возмещать причинённый ущерб и оплатить стоимость восстановительных работ.

Фото: "Газэкс"