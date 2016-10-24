В Екатеринбурге на этой неделе запретят парковку на шести улицах

На этой неделе дорожные службы запретят остановку и стоянку транспортных средств на улицах Чайковского, Малышева, Кирова, 8 Марта, Чапаева, Воеводина, предупреждает водителей пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Специалисты установят дорожный знак "Остановка запрещена", совмещённый с информационной табличкой "Работает эвакуатор",по улицам Чайковского (от Большакова до Фурманова), Малышева (от Мамина-Сибиряка до Луначарского) и Кирова (от Крылова до Токарей) 25 октября.

С 27 октября остановка и стоянка автотранспорта будет запрещена по улицам 8 Марта (от Авиационной до Циолковского), Чапаева (от Декабристов до Тверитина), Воеводина (от Малышева до дома №4 на Воеводина).

Появление знаков связано с многочисленными обращениями граждан в комитет по транспорту с просьбой улучшения пропускной способности и повышения безопасности движения.