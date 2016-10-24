В ЦВО разработали специальную форму для военных священников

Специальная военная форма для полковых священников пошита в Центральном военном округе. Как сообщается, эта форма мало отличается от обычной общевойсковой полевой. Исключение составляют лишь нашивки.

- Это обычная форма военнослужащего, которая отличается нашивками и эмблемами: на месте, где должны находиться петлички с родом войск, расположен православный крест, а там, где должна быть написана фамилия и инициалы военнослужащего, вышит церковный сан и имя, - приводит ТАСС слова начальника отделения по работе с верующими военнослужащими ЦВО Игоря Агафонова. - Форма очень удобна для работы священников во время полевых выходов, учений, выездов на полигон и стрельбы, потому что постоянно ходить в рясе неудобно для военной службы.

Игорь Агафонов пояснил, что пока полевой камуфляж для священников утверждён только в ЦВО, однако есть надежда, что этим же вариантом форменной одежды воспользуются и в других округах.

Что касается вариантов форменной одежды для священников других конфессий, то по словам Агафонова, пока вопрос об этом не ставится: ни в одной воинской части ещё нет официально назначенных для работы с верующими представителей иных вероисповеданий: преобладает количество православных военнослужащих, и такой потребности нет.