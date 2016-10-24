Российских информаторов WADA наградил МОК

24 октября 2016, 11:43 / Спорт

Международный олимпийский комитет (МОК) наградил Юлию и Виталия Степановых, ставших информаторами Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает РИА Новости со ссылкой на  Inside the games.

Степановы на днях встретились с главой МОК Томасом Бахом. После встречи Юлии Степановой был выделен грант на продолжение тренировок, а её муж стал консультантом МОК по вопросам допинга.

Примечательно, супруги стали главными информаторами телеканала ARD, снявшего фильм о допинге в российском спорте. Затем, в декабре 2014 года, Степановы покинули Россию и попросили убежища в Канаде. В настоящее время семья Степановых живёт в США.

Как писала "ОГ", в ноябре 2015 года члены комиссии WADA обвинили нашу страну в нарушениях антидопинговых правил и потребовали отстранить легкоатлетов от участия в соревнованиях. В итоге российские легкоатлеты пропустили Игры в Рио-де-Жанейро. Сама бегунья Юлия Степанова получила допуск для участия в Играх в Рио.

Фото: http://stringer-news.com

Фото: http://www.insidethegames.biz

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