В Екатеринбурге пройдёт заседание Клуба молодых политологов

26 октября. 15:00. Первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев примет участие в заседании Клуба молодых политологов.

В качестве экспертов в заседании клуба также примут участие директор Уральского института управления РАНХиГС Александр Александров, заместитель главы администрации города Екатеринбурга Сергей Тушин, директор департамента информационной политики губернатора Александр Иванов, советник главы администрации губернатора Александр Рыжков, депутаты Госдумы, руководители ведущих СМИ, представители высших учебных заведений.

Клуб молодых политологов — это открытая дискуссионная площадка для граждански активной и общественно ориентированной молодежи Екатеринбурга, организованная региональным отделением "Единой России".

Заседание Клуба состоится в Уральском институте управления Президентской Академии (Екатеринбург, улица 8 Марта, 66).