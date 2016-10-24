За январь-август нынешнего года средняя зарплата на Среднем Урале выросла почти на 5%

За восемь месяцев 2016 года среднемесячная зарплата по полному кругу организаций Свердловской области достигла 31,8 тыс. рублей, что почти на 5 % больше аналогичного результата 2015 года.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, лидируют по росту заплат энергетики, металлурги, работники предприятий по добыче полезных ископаемых, производству электронного и оптического оборудования. Там увеличение ежемесячного заработка составило от 14 до 21%.

С точки зрения и.о. регионального министра экономики Дмитрия Ноженко, продолжающий рост зарплат — это показатель стабильной ситуации в промышленности Среднего Урала.

Кстати, увеличение доходов свердловчан положительно сказывается и на региональной казне. Неслучайно, по итогам первого полугодия 2016 года областной бюджет получил на миллиард рублей больше поступлений по НДФЛ, чем было за январь-июнь 2015 года.