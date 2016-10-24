НПО автоматики начало производить трамваи

Ещё одно уральское предприятие - специализирующееся на космических технологиях НПО автоматики - приступило к производству трамваев. Несмотря на то, что предприятие заявило данное направление как "капитально-восстановительный ремонт трамваев разных марок", по сути, проводится настолько глубокая модернизация техники, что заказчик на выходе получает новый современный трамвай на старой тележке.

Как отмечают на предприятии, такая схема способна удешевить стоимость предлагаемых на рынке аналогов в несколько раз. Машины уже проходят испытания в Магнитогорске.

- Мы сегодня заняли уникальную нишу - на предприятии ведутся работы по так называемому комплексно-восстановительному ремонту трамвайных вагонов, - заявил гендиректор НПО автоматики Андрей Мисюра. - На практике мы делаем совершенно новые трамваи и устанавливаем их на существующие тележки. Такого в стране никто не делает.

В ходе комплексно-восстановительного ремонта для трамвая изготавливается новый каркас, внешняя отделка производится лёгкими композитными панелями, салон утепляется специальными экологичными материалами и оснащается светодиодными светильниками. Для водителя трамвая установлена система микроклимата, сенсорный монитор, управление посредством джойстика.

По словам разработчиков, площадь кабины и вместительность салона увеличивается, салон оборудуется новыми пассажирскими сиденьями, на 40% снижено энергопотребление силовой установкой, автономный ход в обычной комплектации составляет до 200 м, но при необходимости его можно увеличить до 10 км, что позволит проводить новые трамвайные маршруты без прокладки контактной сети.

Фото: НПО автоматики