Роспотребнадзор нашёл на Урале 500 пачек сомнительного табака

На Среднем Урале санитарные врачи забраковали более 500 пачек табачной продукции и оштрафовали организации на 3,9 млн рублей за нарушение антитабачного закона, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Ведомство проводило проверку соблюдения федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Специалисты за девять месяцев 2016 года проверили 834 объекта, и в 306 из них выявили нарушения норм. Так, сотрудники ведомства обследовали 5853 пачки сигарет и папирос, из которых забраковали 501 пачку. Основная причина — отсутствие сопроводительных документов.

Кроме того, специалисты выявили 454 нарушения в области охраны здоровья жителей от воздействия табачного дыма. В частности, на продаже табачной продукции на расстоянии менее 100 метров от границ образовательных учреждений попались магазины "Красное и Белое" в Екатеринбурге и Полевском, "Магнит" в Карпинске и "Лавка" в Кушве. Известный алкомаркет также был замечен в стимулировании продажи табака.

По итогам проверок был составлен 371 протокол об административном правонарушении, вынесено 322 постановления на общую сумму 3,9 млн рублей. Также ведомство направило в суды 14 исков по факту продажи табачной продукции на расстоянии менее 100 метров от школ.