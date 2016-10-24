Через неделю на Среднем Урале откроется музей космической техники
24 октября 2016, 12:37 / Общество
В конце октября — начале ноября в Екатеринбурге откроется уникальный музей космической техники.
Как сообщает департамент информполитики губернатора, музей создан на основе выставочной экспозиции НПО автоматики. Собственно говоря, он и расположен в одном из зданий этого научно-производственного объединения (до проходной секретного оборонного предприятия). Это значит, что с экспозицией смогут ознакомиться все желающие.
Открытие музея приурочено к проведению в Екатеринбурге чемпионата рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech, который состоится с 30 октября по 3 ноября.
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