Через неделю на Среднем Урале откроется музей космической техники

В конце октября — начале ноября в Екатеринбурге откроется уникальный музей космической техники.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, музей создан на основе выставочной экспозиции НПО автоматики. Собственно говоря, он и расположен в одном из зданий этого научно-производственного объединения (до проходной секретного оборонного предприятия). Это значит, что с экспозицией смогут ознакомиться все желающие.

Открытие музея приурочено к проведению в Екатеринбурге чемпионата рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech, который состоится с 30 октября по 3 ноября.