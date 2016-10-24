В ЦПКиО собирают новогоднюю ёлку

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Земства
17 октября 2016
В Волчанске сэкономят на почётных гражданах
В думу Волчанского ГО поступило предложение от местной администрации прекратить предоставление льгот почётным гражданам города, а тем, кто проживает за границами округа, отменить и ежемесячную выплату в размере 2 000 рублей. В списке «лишенцев» оказались генеральный директор НПК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко и экс-директор корпорации Николай Малых.
14 октября 2016
Дмитрий Пумпянский стал 53-м почётным гражданином Свердловской области
Председатель совета директоров Группы Синара и президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский стал 53-м почётным гражданином Свердловской области. Указ о присвоении звания подписал губернатор Евгений Куйвашев.
14 октября 2016
Гибель под охраной
Здания-памятники стали обузой для местных бюджетов. Ремонтировать дорого — исключить сложно.
13 октября 2016
Тепло ли тебе, мэр?
Каждый год в области находятся муниципалитеты, где прорехи в коммунальных системах начинают латать только после пуска тепла. В прошлом году отопительный сезон был сорван в Белоярке. В этом году самой проблемной территорией оказался Полевской городской округ, где к холодам не готов целый микрорайон. Сейчас ситуация — на контроле исполняющего обязанности министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова: ликвидировать отставание приходится в срочном порядке.
11 октября 2016
Первоуральск станет вторым в области ТОРом
Первоуральск готовится стать территорией опережающего социально-экономического развития вслед за Краснотурьинском, который получил такой статус в сентябре
10 октября 2016
19-ю проблемную программную новостройку обнаружили в Красноуфимске
Дом по Вильямса, 6 в Красноуфимске, построенный для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, был одним из 14 программных домов, которые строились с отставанием от графика. Его должны были сдать до конца прошлого года. В итоге в апреле объект взяла под контроль областная прокуратура, сдали новостройку только в июне, а в сентябре жильцы дома обнаружили в своих квартирах грибок. По подсчётам «ОГ», это уже 19-й программный дом с плесенью.
10 октября 2016
Возле памятника Ленину поставят Айболита и Муху-цокотуху
Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на строительство главного ледового городка, темой которого на этот раз станут сказки Чуковского. Из бюджета на эти цели выделили 19,9 миллиона рублей — это на 600 тысяч больше, чем в прошлом году.
7 октября 2016
Лучше всех прививаются от гриппа жители Ревды
На начало октября в Свердловской области было зарегистрировано 26 тысяч случаев
заболевания гриппом и ОРВИ. Региональное отделение Роспотребнадзора зафиксировало превышение эпидпорога на 10 процентов, при этом участие жителей в прививочной кампании нельзя назвать массовым.
6 октября 2016
Растём в том числе и вниз
Задача Екатеринбурга на ближайшее десятилетие – увести под землю машины и пешеходов
5 октября 2016
Город небоскрёбов
В столице Урала — 169 высотных зданий. И ещё 75 строятся