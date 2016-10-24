В ЦПКиО собирают новогоднюю ёлку

В Центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского в Екатеринбурге ведётся установка новогодней ёлки. Нижний ярус пушистой красавицы уже полностью смонтирован, сообщила "ОГ" специалист по связям с общественностью парка Любовь Епанова.

"Мы установили нижний ярус новогодней ёлки и подготовили другие детали, пушистая красавица возвращается на своё законное место. Также началось строительство ледовой горки. В планах - традиционное открытие катка", - рассказала "ОГ" Любовь Епанова.

Фото: ЦПКиО