"СКА-Свердловск" - бронзовый призёр Кубка России по мини-хоккею с мячом

24 октября 2016, 13:05 / Спорт

Хоккеисты екатеринбургской команды "СКА-Свердловск" стали бронзовыми призёрами Кубка мира по мини-хоккею с мячом, проходившего в Сыктывкаре. Наша команда повторила свой лучший результат в этих соревнованиях, которого прежде добивалась в 2009-м  и 2013 годах.

Нападающий "СКА-Свердловска" Сергей Алексейкин с шестью забитыми голами занял второе место в списке самых результативных игроков турнира.

"СКА-Свердловск" - исторически один из самых титулованных клубов российского хоккея с мячом, 12-кратный чемпион СССР и России (чаще чемпионами становились лишь московское "Динамо" и красноярский "Енисей"). с 2009 года выступает во второй по значимости - высшей - лиге чемпионата России. Ежегодно в октябре команды высшей лиги разыгрывают Кубок России по мини-хоккею с мячом (матчи проходят в коробке для хоккея с шайбой).  

Победителем Кубка России по мини-хоккею с мячом 2016 года стал сыктывкарский "Строитель", второй финишировала кировская "Родина-2". Всего в турнире участвовали семь команд, ещё один представитель Свердловской области - "Маяк" из Краснотурьинска финишировал с тремя очками на последнем месте.   

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