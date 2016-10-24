Кондитер обманула инвестора на 28 миллионов рублей

Бывший руководитель коммерческих предприятий ООО "Мельница" и ООО "Кондитерский дом "Мельница" Анна Нуралиева, растратившая инвестиций на 28 млн рублей, проведёт в местах лишения свободы 6 лет. В течение нескольких лет женщина водила за нос инвестора, уверяя, что берёт деньги на развитие успешных кондитерских проектов.

- Установлено, что с июля 2005 года по февраль 2008 года Нуралиева руководила фирмами, основным видом деятельности которых являлось производство кондитерских изделий, - сообщили в свердловской прокуратуре. - На протяжении нескольких лет она убеждала инвестора в прибыльности бизнес-проекта по производству и реализации кондитерских изделий, получив у него денежные средства в сумме более 28 млн рублей. Документально факт передачи денег оформлялся договором займа между двумя физическими лицами.

Инвестор не догадывался, что деньги предприниматель тратит вовсе не на развитие предприятий, а на собственные нужды, в том числе и на покрытие сделанных ранее долговых обязательств.

Этого было достаточно, чтобы признать Нуралиеву виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован сторонами.