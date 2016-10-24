И. о. руководителя Уральского следственного управления Михаил Бусылко проведёт приём граждан в Ревде

24 октября 2016, 13:13

26 октября. 11:00. Исполняющий обязанности руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области полковник юстиции Михаил Бусылко проведёт в Ревде приём граждан.

Мероприятие состоится в следственном отделе по городу Ревде СК России по Свердловской области по адресу: город Ревда, улица Цветников, 20.

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