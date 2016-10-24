Пресс-конференция, посвящённая формированию здоровых пищевых привычек у уральцев врачами и бизнесом

24 октября 2016, 13:24

 27 октября. 12:00. В пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге состоится пресс-конференция, посвящённая формированию врачами и бизнесом здоровых пищевых привычек у уральцев.

 В пресс-конференции примут участие:

  • главный внештатный специалист-ревматолог министерства здравоохранения Свердловской области Людмила Евстигнеева
  • профессор кафедры госпитальной терапии Уральского государственного медицинского университета, член Российской ассоциации по остеопорозу Российского научного общества терапевтов, член Ассоциации ревматологов России Артём Попов
  • директор по связям с общественностью и государственными органами региона Восток ГК Danone в России Юлия Лёгкая
  • управляющий директор Фонда продовольствия "Русь" Виктория Крисько

 Вопросы, которые будут озвучены на пресс-конференции:

  • В российских городах появился "банк еды", предоставляющий бесплатные продукты питания для малоимущих семей с детьми. Каким образом проект работает в Екатеринбурге? Как "банк еды" формирует правильный рацион?
  • Эксперты утверждают, что за последнее время у горожан произошло значительное снижение уровня здоровья. С чем это связано? Какие симптомы и болезни вызывают повышенное беспокойство врачей? Что предпринимается в связи с этим?
  • Какие вредные и полезные пищевые привычки уральцев отмечают сегодня специалисты?
  • Как самостоятельно оценить состояние здоровья? Сегодня появились онлайн-сервисы для оценки рисков остеопороза. Можно ли им доверять?
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