Пресс-конференция, посвящённая формированию здоровых пищевых привычек у уральцев врачами и бизнесом

27 октября. 12:00. В пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге состоится пресс-конференция, посвящённая формированию врачами и бизнесом здоровых пищевых привычек у уральцев.

В пресс-конференции примут участие:

главный внештатный специалист-ревматолог министерства здравоохранения Свердловской области Людмила Евстигнеева

профессор кафедры госпитальной терапии Уральского государственного медицинского университета, член Российской ассоциации по остеопорозу Российского научного общества терапевтов, член Ассоциации ревматологов России Артём Попов

директор по связям с общественностью и государственными органами региона Восток ГК Danone в России Юлия Лёгкая

управляющий директор Фонда продовольствия "Русь" Виктория Крисько

Вопросы, которые будут озвучены на пресс-конференции: