Свердловские дороги очистят от снега и льда по требованию губернатора

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил руководству регионального министерства транспорта и связи провести работу с Управлением автодорог и подрядными организациями по регулярной очистке автотрасс от снега и льда. Об этом сообщили в департаменте информполитики главы региона.

— Зима только начинается, но службы, отвечающие за содержание дорог, видимо, всё ещё не вошли в ритм и до сих пор раскачиваются. В результате даже Госавтоинспекция вынуждена вмешиваться и ограничивать движение общественного транспорта. Это недопустимо, — сказал Евгений Куйвашев.

Напомним, в минувшие выходные сотрудники ГИБДД ограничивали движение пассажирских автобусов на трассе Екатеринбург — Полевской. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, причиной такого решения было неудовлетворительное состояние дорожного полотна. По требованию сотрудников ГИБДД, организация, ответственная за очистку дороги, срочно обработала проезжую часть противогололёдными материалами. Через несколько часов движение междугородних автобусов возобновилось. Однако, с точки зрения Евгения Куйвашева, необходимо избежать повторения подобных историй.