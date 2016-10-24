Создателю ВДВ Василию Маргелову установят памятник в Екатеринбурге

Памятник главнокомандующему ВДВ СССР Василию Маргелову откроют в Екатеринбурге ко Дню разведчика, 4 ноября в 12:00. Скульптуру установят на углу улиц Луначарского и Первомайской рядом с Чёрным тюльпаном, сообщил "ОГ" заместитель председателя Союза десантников России по УрФО Михаил Тупоногов.

- Памятник Василия Маргелова (высотой 2,18 метра) сделан из бронзы и будет установлен на метровую тумбу. Одежду Героя Советского Союза скульптор Александр Кокотеев воссоздавал в точности по архивным фотографиям, он видел куртку, принадлежавшую главнокомандующему ВДВ СССР. Сын Василия Маргелова - Герой России полковник Александр Маргелов перед смертью увидел фотографии екатеринбургской скульптуры и сообщил, что она единственная правдивая копия отца", - рассказал "ОГ" Михаил Тупоногов.

Фото: Свердловское отделение Союза десантников России

Справка "ОГ"

Василий Маргелов родился в 1908 г. в Екатеринославе (г. Днепр, Украина). В 1921 г. окончил церковно-приходскую школу.

В 1928 г. Маргелов призван в Красную Армию и направлен учиться в Объединённую белорусскую военную школу имени ЦИК БССР в Минске. Окончив её с отличием в 1931 г., он назначен командиром пулемётного взвода полковой школы 99-го стрелкового полка 33-й стрелковой дивизии (Могилев, Белоруссия).

В годы Великой Отечественной войны Василий Маргелов командовал стрелковым полком, был начальником штаба и заместителем командира стрелковой дивизии.

Василий Маргелов командовал войсками ВДВ в 1954-1959 и 1961-1979 годах.

Он стал обладателем множества государственных наград, в том числе двух орденов Отечественной войны I степени, а также наград иностранных государств (Болгария, Венгрия, Германия, Китай). Написал книги "Воздушно-десантные войска" (1977 г.) и "Советские Воздушно-десантные" (1986 г.).

Вклад Василия Маргелова в формирование ВДВ нашёл отражение в шуточной расшифровке аббревиатуры ВДВ - "войска дяди Васи".