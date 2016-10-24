В УМВД по Екатеринбургу не стали опровергать факт поджога автомобиля их сотрудника

В Управлении МВД России по Екатеринбургу не стали опровергать факт поджога личного автомобиля их сотрудника, который, по данным некоторых СМИ, произошёл в ночь на 20 октября в Чкаловском районе.

Напомним, автомобили Toyota Corolla и "Нива", сгоревшие в посёлке Полеводство, предположительно принадлежали врио начальника отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД РФ по Екатеринбургу Эдуарду Воронину и его супруге, сообщил Znak. Летом этого года Эдуард Воронин разбирался в конфликтной ситуации, где фигурировала ООО "УЖК "Территория". В действиях руководства управляющей компании были усмотрены признаки преступления по части 1 статьи 330 УК РФ ("Самоуправство").

- Сотрудники полиции, как и гражданские люди, проживают в домах, квартирах, у них тоже есть личный автотранспорт, - сказал "ОГ" заместитель начальника УМВД России по Екатеринбургу Андрей Швыдченко. - По поводу случая возгорания двух автомобилей в Чкаловском районе Екатеринбурга в ночь на 20 октября проводится проверка. Все материалы направлены МЧС, чтобы они установили причину ЧП. Сейчас я не могу сказать, кто конкретно является пострадавшим. У нас очень много таких фактов, бывает, что мы по шесть месяцев не можем найти собственника машины. Бывает, что огнём уничтожается госномер, и никто с заявлением не обращается.

Швыдченко добавил, что законом установлены сроки в 10 дней, в течение которых сотрудники полиции должны найти пострадавшего, и обещал прокомментировать ситуацию по истечении этого времени.

Кроме того, по его словам, в Екатеринбурге ещё не было зарегистрировано ни одного случая поджога служебного транспорта сотрудников МВД.