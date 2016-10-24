В Екатеринбурге с начала года поджигатели уничтожили 157 машин

ГУ МЧС России по Свердловской области и УМВД России по Екатеринбургу озвучили статистику поджогов автомашин в столице Урала по состоянию на 23 октября.

По данным МЧС, с начала года в Екатеринбурге произошло 213 пожаров на автотранспорте. Причём абсолютное большинство из них (157 случаев) - это поджоги, остальные произошли по причине технической неисправности машины либо короткого замыкания. По 57 фактам УМВД России по Екатеринбургу возбудили уголовные дела по части 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"), 19 преступлений уже раскрыто, виновным вынесены обвинительные приговоры.

По сравнению с прошлым годом количество возгораний машин уменьшилось на 34 случая (в 2015 году зарегистрировано 247 фактов возгораний, 159 из которых - поджоги). Практически все поджоги приходятся на ночное время, днём вспыхнули лишь семь автомобилей. Чаще всего горят машины, оставленные на придомовых территориях - 157 случаев. Для поджога автомобилей злоумышленники обычно используют жидкость для розжига или бензин, реже - бумагу и зажигалки.

По словам заместителя начальника УМВД России по Екатеринбургу Андрея Швыдченко, большинство поджогов происходят на почве бытовых конфликтов.

- Есть три основные причины умышленных поджогов автомашин. Это семейные отношения (например, месть бывших супругов во время бракоразводного процесса), передел сфер влияния бизнесменами и разборки из-за невыполненных долговых обязательств, - пояснил Андрей Швыдченко. - Бывает, что поджоги совершают без какой-либо причины. Например, несовершеннолетние граждане или лица в состоянии алкогольного опьянения.

Однако многие пострадавшие этой осенью автовладельцы обвиняют в поджогах управляющие компании, считая возгорания своих машин местью за их активное участие в "коммунальных войнах": все они либо создавали ТСЖ, либо меняли УК. Ранее владельцы машин получали угрозы от представителей УК. По словам Андрея Швыдченко, факты таких угроз действительно есть, сотрудники полиции обращают них самое пристальное внимание.