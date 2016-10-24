С улиц Екатеринбурга за выходные вывезли 300 тонн снега

За выходные коммунальщики вывезли с улиц Екатеринбурга 303 тонны снега. В ночь с воскресенья на понедельник трудилось 78 дорожных рабочих и 102 уборочные машины, пишет пресс-служба администрации города.

В ночь с субботы на воскресенье специалисты отправили на снежные полигоны почти 189 тонн снега, ещё 23 тонны службы вывезли днём. Сегодня ночью коммунальщики вывезли с улиц 91 тонну снега.

Дорожные работники высыпали на улицы города 42 тонны противогололёдного материала, а на тротуары - почти 6 тонн мелкофракционного щебня в ночь на субботу.

Фото: мэрия Екатеринбурга