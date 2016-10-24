Поджигателя машин из Екатеринбурга отправили в СИЗО

24 октября 2016, 14:46 / Общество

30-летний житель Екатеринбурга, который на прошлой неделе был пойман на месте поджогов автомобилей в микрорайоне Химмаш, отправлен в СИЗО №1. Об этом "Областной газете" сообщил заместитель начальника УМВД России по Екатеринбургу Андрей Швыдченко.

Мужчина уже был судим за грабеж и кражу. В последнее время он нелегально работал автомехаником в столице Урала, регистрации и прописки в городе у него тоже не было. Он уже сознался в 36 случаях поджогов машин, некоторые из которых были совершены в 2015 и 2014 годах на территории Екатеринбурга и Арамиля. Только за этот месяц злоумышленник спалил шесть автомобилей.

- Зачем он это делал - объяснить он не смог. По его словам, он шёл с работы в состоянии алкогольного опьянения, и на него как будто что-то находило. Ему не нравилось, как припаркована машина, где-то колесом заехала на тротуар, например, и он решал её спалить, - пояснил Андрей Швыдченко. - Сейчас нам предстоит определить степень его вменяемости, будет назначена судебно-психологическая экспертиза.

Возбуждены уголовные дела по статье 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). 

Напомним, 15 октября правоохранительные органы объявили о задержании мужчины, который подозревается в поджогах автомашин в 2015-2016 годах. В момент задержания мужчина был пьян и объяснить мотив своего поступка не смог. В дальнейшем мужчина был помещён под домашний арест. 

Задержанию поджигателя предшествовали сразу несколько возгораний машин. В частности, за одну ночь в центре сгорели сразу три машины. Все пострадавшие горожане отстаивали свои интересы в "коммунальных войнах" с управляющими компаниями города. Сразу возникла версия, что машины могли быть подожжены. 

Отметим, поджог автомашин как способ давления на оппонентов в коммунальных конфликтах используется в Екатеринбурге уже не в первый раз: в июле сгорел автомобиль председателя ТСЖ "Эльмашевское". Впрочем, информации о том, что удалось доказать причастность управляющих компаний и привлечь кого-либо к ответственности, нет.

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