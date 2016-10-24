За три месяца просроченные долги россиян перед банками достигли 1,27 триллиона рублей

По итогам третьего квартала 2016 года объём просроченной задолженности жителей нашей страны перед банками достиг 1,27 трлн рублей. За июль-сентябрь эта сумма выросла на 3%.

Как сообщает пресс-центр Объединённого кредитного бюро, россияне активно накапливают долги по ипотеке и автокредитам.