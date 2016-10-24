Мария
Кутепова

За землю и недвижимость с 2016 года придётся платить ещё больше

24 октября 2016, 14:56 / Экономика

Расходы граждан на уплату налога на имущество в 2016 году снова повысятся. Сейчас люди получают налоговые уведомления, где впервые к расчёту налога на недвижимость за прошлый год применён коэффициент-дефлятор. Его величина на 2015 год была установлена Минэкономразвития РФ на уровне 1,147. В 2016 году будет применяться новый повышающий коэффициент ­ 1,329.

- В этом году из-за дефлятора мы платим больше на 14%. Но мало кто знает, что в 2017 году нас ждёт очередное повышение. Граждане будут получать квитанции за текущий год, в которых сумма налога к уплате вырастет ещё на 16%,  - говорит партнёр аудиторской группы "Капитал" Виктор Иваницкий.

Рассылка налоговых квитанций началась в октябре. Множество жителей Екатеринбурга получили платёжки, в которых им было предложено выплатить по 20 тыс. рублей налога за двухкомнатные квартиры. К объектам недвижимости по ошибке была ещё и применена двухпроцентная налоговая ставка. УФНС по Свердловской области объяснила это техническим сбоем в Кировской районной инспекции.

Напомним, что проверить сумму своего платежа каждый может самостоятельно. Для этого нужно умножить указанную в квитанции инвентаризационную стоимость объекта на дефлятор. Узнать, какая ставка применяется к полученной стоимости (эта информация для каждого муниципалитета есть на сайте ФНС России в разделе "Справочная информация о ставках и льготах"), и рассчитать платёж.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Экономика

21 октября 2016

Вместо дорог — «Носорог»
Руководители уральской госкомпании «Корпорация развития» обвиняются в хищении миллиарда рублей

21 октября 2016

Бизнесменов растят, как цыплят
В девяти бизнес-инкубаторах Среднего Урала работает больше 170 предпринимателей.

21 октября 2016

Заводы ЖБИ пострадали от сокращения строек
За год объём строительных работ в Свердловской области упал на 9,8 процента — такие данные приводит Росстат. Эксперты отмечают, что снижение продолжается уже несколько лет и негативным образом сказывается на заводах, выпускающих железобетон и стеновые материалы.

20 октября 2016

9 мэров и бизнес-омбудсмен помогли предпринимателям
В девяти городских округах Свердловской области по просьбе глав снизят ставки арендной платы на земельные участки, находящиеся в госсобственности и на неразграниченных землях

20 октября 2016

Строители объявили трёхлетний «сезон глубокой заморозки»
Инвесторы не начинают новые промышленные стройки и переносят сроки по уже анонсированным

20 октября 2016

Свердловчанин создал самый популярный в стране сельскохозяйственный портал – fermer.ru
Посещаемость портала сегодня доходит до 75 тысяч пользователей в день.

19 октября 2016

До этого были только слова
Сделаны первые реальные шаги по воплощению в жизнь проекта «Большой Екатеринбург».

19 октября 2016

В столице Урала появится Западный автовокзал
В администрации Екатеринбурга прокомментировали заявление замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгения Липовича о переносе Северного автовокзала на запад города. Как заявил «ОГ» пресс-секретарь горадминистрации Денис Сухоруков, речь идёт о создании в уральской столице нового автовокзала — Западного, куда перенесут только часть транспортных потоков с Северного.

19 октября 2016

Екатеринбург займётся ливнёвкой
Администрация Екатеринбурга объявила открытый конкурс на разработку схемы водоотведения дождевой канализации на период 2016–2026 годов. За 6 миллионов рублей к концу апреля 2017 года подрядчик должен оценить существующее положение дел, рассчитать объёмы дождевой воды, которую необходимо отводить, предложить состав работ и оценить их стоимость.

18 октября 2016

На Среднем Урале родилось рекордное число двойняшек
Вчера на заседании правительства Свердловской области и.о. министра социальной политики Андрей Злоказов представил доклад о положении семьи и детей в регионе по итогам 2015 года. На 118 страницах документа изложены основные тенденции в демографии, достигнутые в предыдущие годы.

Последние новости
Что было раньше