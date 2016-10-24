За землю и недвижимость с 2016 года придётся платить ещё больше

Расходы граждан на уплату налога на имущество в 2016 году снова повысятся. Сейчас люди получают налоговые уведомления, где впервые к расчёту налога на недвижимость за прошлый год применён коэффициент-дефлятор. Его величина на 2015 год была установлена Минэкономразвития РФ на уровне 1,147. В 2016 году будет применяться новый повышающий коэффициент ­ 1,329.

- В этом году из-за дефлятора мы платим больше на 14%. Но мало кто знает, что в 2017 году нас ждёт очередное повышение. Граждане будут получать квитанции за текущий год, в которых сумма налога к уплате вырастет ещё на 16%, - говорит партнёр аудиторской группы "Капитал" Виктор Иваницкий.

Рассылка налоговых квитанций началась в октябре. Множество жителей Екатеринбурга получили платёжки, в которых им было предложено выплатить по 20 тыс. рублей налога за двухкомнатные квартиры. К объектам недвижимости по ошибке была ещё и применена двухпроцентная налоговая ставка. УФНС по Свердловской области объяснила это техническим сбоем в Кировской районной инспекции.

Напомним, что проверить сумму своего платежа каждый может самостоятельно. Для этого нужно умножить указанную в квитанции инвентаризационную стоимость объекта на дефлятор. Узнать, какая ставка применяется к полученной стоимости (эта информация для каждого муниципалитета есть на сайте ФНС России в разделе "Справочная информация о ставках и льготах"), и рассчитать платёж.