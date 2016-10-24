В Екатеринбурге пройдёт заседание правительства Свердловской области

25 октября.10:00. Врио председателя правительства Свердловской области Алексей Орлов проведёт заседание кабинета министров.

В повестке заседания – 27 вопросов.

И.о. заместителя председателя правительства Сергей Зырянов представит членам правительства проект постановления о внесении изменений в программу управления госсобственностью Свердловской области и приватизации госимущества региона на 2016 год. И.о. заместителя председателя правительства Галина Кулаченко выступитпо вопросу внесения изменений в порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза Свердловской области на долгосрочный период. И.о. министра общего и профессионального образования Юрий Биктуганов доложит о распределении в 2016 году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на поддержку муниципальных школ, имеющих статус региональных инновационных площадок.

И.о. министра энергетики и ЖКХ Николай Смирнов доложит о внесении изменений в постановление правительства Свердловской области, в соответствии с которым в 2016 году организовано распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципалитетам региона в рамках госпрограммы "Развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года".