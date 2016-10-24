Роман Широков может возобновить карьеру и пополнить состав "Урала"

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков может возобновить спортивную карьеру. При этом футболист отметил, что у него есть предложение от екатеринбургского "Урала".

- Если что-то предложат из РФПЛ, то я готов рассмотреть. Можно и далеко. Важно, кто при этом будет тренером. Кстати, меня приглашал президент «Урала» Григорий Иванов. На конференции РФС подошёл, говорит: «Давай к нам зимой». Я отшутился. Сказал, что не поеду, раз им запретили играть в манеже. Иванов сказал: «Если ты приедешь, то нам разрешат». Если задачи, тренер будут… Хотя, конечно, тут сын, семья, надо уроки делать. Есть ли у меня желание играть? Решать какие-то задачи – да. Поскольку таких предложений у меня не было — я закончил карьеру. Но вдруг ещё появятся?, - сообщил Широков порталу championat.com.

Напомним, что бывший игрок "Зенита", а так же московских ЦСКА и "Спартака" завершил карьеру в июле 2016 года после выступления в составе сборной России на Евро-2016. Сейчас Широков выступает за любительский футбольный клуб "Атлантис", в составе которого играет ещё один бывший футболист сборной России Дмитрий Сычёв. Также 35-летний Широков получил должность советника министра физической культуры и спорта Московской области.